Clientes de shopping no Japão passam mal após homem borrifar substância desconhecida

Por G1

Publicada em 25/05/2026 às 10h53

Cerca de 20 pessoas passaram mal em um centro comercial de luxo no centro de Tóquio, no Japão, nesta segunda-feira (25), depois que um homem borrifou uma substância desconhecida no local.

Segundo a a emissora pública japonesa NHK, autoridades afirmam que um homem foi visto aplicando um spray ao redor de um caixa eletrônico localizado no primeiro andar do local. Pelo menos 19 pessoas foram levadas para o hospital.

Uma mulher de 70 anos que estava no shopping disse à emissora que sua garganta começou a "coçar e doer" quando se aproximou do caixa eletrônico:

"Quando eu cheguei, a confusão já tinha começado, e pensei que talvez houvesse um pequeno incêndio ou algo parecido. Quando eu entrei na área dos caixas eletrônicos, senti a garganta arranhando, quase adormecida".

Imagens da emissora japonesa Nippon TV mostram dezenas de equipes de emergência no local, inclusive agentes dos Bombeiros vestindo trajes de proteção química, limpando o que parecia ser uma mancha em uma parede do complexo comercial Ginza Six.

As ruas nas imediações do shopping no distrito comercial de Ginza foram interditadas após o incidente.

A polícia ainda está investigando quem é o homem que causou tudo isso e sua motivação, de acordo com as autoridades.