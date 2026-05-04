Bruno Bolsonaro Scheid diz que falta de oportunidades explica saída de rondonienses do estado: “economia parada no tempo”

Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 13h42

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), afirmou que a falta de oportunidades é um dos principais fatores por trás da saída de moradores do estado em busca de melhores condições em outras regiões do país.

A declaração foi feita por meio de publicação nas redes sociais, na qual Bruno Bolsonaro Scheid mencionou dados que indicariam a saída de mais de 66 mil pessoas de Rondônia, associando o movimento à ausência de desenvolvimento econômico consistente.

“Segundo o IBGE mais de 66 mil pessoas já foram embora. Não por escolha… por falta de oportunidade. A economia aqui ficou parada no tempo. Comércio básico… indústria fraca… tecnologia inexistente”, afirmou.

O pré-candidato também destacou o impacto do cenário entre os jovens, que, segundo ele, passam a considerar deixar o estado como alternativa para crescimento pessoal e profissional. “E o jovem olha pra própria vida e pensa: eu fico… ou vou embora ter uma chance?”, declarou.

Ainda na publicação, Bruno Bolsonaro Scheid defendeu a necessidade de ampliar o debate sobre desenvolvimento e alternativas para retenção da população, afirmando que o tema deve ser tratado como prioridade no estado. “Ou a gente vira esse jogo agora… ou Rondônia vira só um ponto de saída”, concluiu.