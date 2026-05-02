BPCHoque prende bando com drogas em oficina no Lagoinha

Por pvhnoticias.com

Publicada em 02/05/2026 às 10h00

Durante a Operação Máximus, uma equipe do Batalhão de Choque (CHOQUE 02) desarticulou um ponto de tráfico de drogas que funcionava nos fundos de uma oficina mecânica no bairro Lagoinha.

A ação começou após denúncias anônimas de moradores, que relataram movimentação suspeita e fracionamento de entorpecentes no local, conhecido como “Pedrinho Centro Automotivo”.

Ao chegar no endereço, os policiais abordaram um suspeito na frente da oficina e flagraram outro tentando fugir para uma casa nos fundos. Dentro da residência, mais dois homens foram encontrados.

Durante as buscas, os policiais localizaram 88 porções de crack, 24 porções de cocaína, Dinheiro trocado, Facas e colher com resquícios de droga, Sacos plásticos usados para embalo, Uma agenda com anotações suspeitas.

Parte da droga estava escondida dentro da caixa de descarga do banheiro.

Nenhum dos envolvidos assumiu a posse do material, mas mensagens encontradas em um celular indicam possível ligação com outro suspeito, apontado como responsável pelo esquema. Ele não foi localizado.

Todos os detidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes.