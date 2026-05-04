8ª Exporic de Rio Crespo fortalece tradição e movimenta economia com apoio do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 11h23

A 8ª Exposição Agropecuária de Rio Crespo (Exporic) reafirmou sua importância como um dos principais eventos culturais e econômicos da região do Vale do Jamari. Integrando o Circuito de Rodeio e Prova de Laço, a festa contou com apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e foi viabilizada com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).



O evento fortalece a tradição do rodeio e impulsiona a economia local, com geração de renda e valorização da cultura regional.



O prefeito de Rio Crespo, Éder Paraguai, destacou a retomada e fortalecimento da festa no município. “ O deputado Pedro Fernandes, atuando junto, colocou emenda para a festa acontecer. Quero agradecer ao deputado, em nome de toda a população, pelo suporte, pela parceria e pelo olhar para nosso município”, afirmou.



O deputado Pedro Fernandes ressaltou a importância de apoiar eventos que mantêm viva a cultura do interior. “É uma honra estar aqui realizando, através do nosso mandato, mais um rodeio de sucesso. Esses eventos valorizam nossa tradição, movimentam a economia e fortalecem a identidade do nosso povo, destacou.



A Exporic integra o calendário regional e reforça o compromisso com o incentivo à cultura, ao esporte e ao desenvolvimento econômico dos municípios de Rondônia.