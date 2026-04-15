Viveiro de produção de mudas nativas fortalece recomposição florestal e impulsiona recuperação ambiental em Rondônia

Por Adenilson Florentino

Publicada em 15/04/2026 às 11h33

Com o objetivo de apoiar a recomposição de áreas degradadas, o enriquecimento florestal e projetos sustentáveis, o governo de Rondônia mantém um viveiro destinado a produção de mudas nativas de qualidade. Mantido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP), o espaço atua como uma estrutura estratégica para garantir o fornecimento de espécies e tem se consolidado como uma das principais frentes de apoio às políticas públicas de conservação e recuperação ambiental no estado. A produção é destinada à projetos de recuperação ambiental, iniciativas de educação ambiental e ações de parceiros institucionais e comunitários.

O viveiro funciona como um elo essencial entre planejamento ambiental e ações práticas no território. A produção envolve etapas técnicas rigorosas, desde a coleta e seleção de sementes até o cultivo, manejo e preparação das mudas para doação. Esse processo garante qualidade genética, adaptação às condições locais e maior taxa de sobrevivência das plantas, contribuindo diretamente para o sucesso das ações de reflorestamento. Dessa forma, o viveiro amplia o alcance das políticas de preservação, estimulando o engajamento da sociedade e promovendo a restauração de áreas que sofreram impactos ao longo do tempo.

RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO

O espaço atua como uma estrutura estratégica para garantir o fornecimento de espécies

A produção de mudas nativas fortalece ações concretas de recuperação e conservação e fortalece a proteção dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. As mudas nativas produzidas são destinadas à recomposição de áreas degradadas, ao enriquecimento florestal e ao fortalecimento de iniciativas sustentáveis em diferentes regiões do estado.

Segundo o coordenador da CFP, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, o viveiro representa um ciclo completo de cuidado com a floresta e com as pessoas. “As doações são realizadas com base em critérios técnicos bem definidos, garantindo que as mudas sejam destinadas à recuperação de áreas degradadas e ao enriquecimento de florestas. Cada planta que sai daqui carrega planejamento técnico, orientação adequada e um propósito claro de recuperação ambiental”, destacou.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, mais do que produzir mudas, o viveiro simboliza a reconstrução de paisagens e a promoção de um futuro mais sustentável. “Ao fortalecer a recomposição florestal, estamos contribuindo para a proteção da biodiversidade, a conservação dos recursos hídricos e a melhoria da qualidade de vida das populações, consolidando a recuperação ambiental como um caminho permanente para o desenvolvimento de Rondônia”, ressaltou.