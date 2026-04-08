Transporte inclusivo transforma o dia a dia de famílias atípicas em Porto Velho

Por André Oliveira

Publicada em 08/04/2026 às 11h33

A rotina de Samara do Carmo de Araújo começa cedo e exige mais do que disposição. Mãe de quatro filhos, ela dedica praticamente todo o seu tempo ao pequeno Luan Cerqueira, de apenas três anos, diagnosticado com autismo grau dois. Entre terapias, cuidados diários e adaptações, a vida da família passou por uma transformação completa.

Desempregada para conseguir acompanhar de perto o desenvolvimento do filho, Samara enfrenta uma rotina intensa. Todos os dias, ela leva Luan para atendimentos terapêuticos, que começam pela manhã e fazem parte essencial do tratamento. “Eu tive que deixar o emprego por causa da rotina dele. Minha vida hoje é totalmente voltada para ele, para que ele tenha uma vida independente no futuro. Moro aqui no residencial Cristal da Calama e as terapias dele são na região central da capital”.

O veículo é equipado com ar-condicionado, abafadores de som, Wi-Fi e elevador de acessibilidade

O diagnóstico não foi fácil. Os primeiros sinais surgiram ainda nos primeiros anos de vida: agitação constante, comportamentos repetitivos e episódios em que o menino batia na própria cabeça e nos ouvidos. Mesmo assim, a aceitação levou tempo. Com acompanhamento psicológico, fonoaudiológico e uso de medicação, Luan começou a apresentar avanços significativos. Hoje, segundo a mãe, ele está mais calmo, mais comunicativo e prestes a dar um novo passo: começar a frequentar a escola.

“Eu não queria aceitar. Foi minha mãe que começou a dizer que não era normal. Quando veio o diagnóstico, depois de quase dois anos, foi muito difícil, mas também foi o começo de tudo. Antes ele não falava, era muito nervoso. Agora, com as terapias, ele já melhorou muito. Eu não queria colocar na escola antes, mas agora ele está pronto”, disse a mãe.

NOVA REALIDADE

Mas, no meio dessa jornada, um obstáculo sempre pesou: o deslocamento até as terapias. Sem condições financeiras, muitas vezes ela precisava escolher entre outras despesas e o transporte por aplicativo. A realidade começou a mudar com a chegada do ônibus multissensorial disponibilizado pela Prefeitura de Porto Velho. Adaptado especialmente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o serviço passou a facilitar o acesso às terapias e trouxe mais tranquilidade para famílias como a de Samara.

Iniciativa facilita o deslocamento e contribui diretamente para a continuidade dos tratamentos

“Foi uma ajuda tremenda. Impactante mesmo. Hoje facilita muito a nossa vida. Eu só tenho gratidão. Parabenizo toda a equipe do prefeito Léo Moraes por esta iniciativa. A mensagem que eu deixo é para as famílias correrem atrás. Buscar ajuda, fazer as terapias. Porque faz diferença. Hoje eu vejo meu filho evoluindo. E isso não tem preço”.

AMOR E RESPEITO

O veículo é equipado com ar-condicionado, abafadores de som, Wi-Fi e elevador de acessibilidade, além de funcionar de forma gratuita e com horários flexíveis durante a semana. A proposta é garantir conforto, segurança e acolhimento, permitindo que as crianças cheguem aos atendimentos com mais tranquilidade.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, iniciativas como essa, vão além da mobilidade urbana e representam um compromisso com a inclusão. “Nosso objetivo é dar suporte às famílias e garantir que todas as crianças tenham acesso ao cuidado e às oportunidades que precisam. Esse transporte foi pensado com sensibilidade, para oferecer dignidade, conforto e qualidade de vida para quem mais precisa”.

Já o secretário municipal de trânsito, Iremar Torres, destacou o impacto direto da ação na rotina das famílias. “Esse transporte foi planejado para garantir acesso, segurança e dignidade às famílias atípicas. É uma iniciativa que facilita o deslocamento e contribui diretamente para a continuidade dos tratamentos.”

ABRIL AZUL

O Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o TEA, reforça a importância da inclusão, do respeito e da garantia de direitos para pessoas autistas e suas famílias. Em Porto Velho, esse compromisso tem sido colocado em prática desde o início da atual gestão, com a implementação de ações voltadas à acessibilidade e inclusão, como a criação de espaços adaptados, vagas de estacionamento exclusivas, serviços específicos e iniciativas que promovem mais dignidade e acolhimento.