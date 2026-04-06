TJRO recebe lista inédita formada apenas por mulheres para o TRE-RO
Por TJ/RO
Publicada em 06/04/2026 às 16h23
Nos acompanhe pelo Google News

 O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, recebeu nesta segunda-feira a lista sêxtupla destinada à composição do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Pela primeira vez na história, a relação é formada exclusivamente por mulheres.

A entrega foi realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, representada pelo presidente Márcio Nogueira e pela vice-presidente Vanessa Esber. 

Integram a lista as advogadas:

Iasmini Dambros

Keila Oliveira

Larissa Paloschi

Maiara Ximenes

Erika Camargo Gerhardt

Renilda de Oliveira Ferreira 

Geral Lista sêxtupla
Imprimir imprimir