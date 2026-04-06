TJRO recebe lista inédita formada apenas por mulheres para o TRE-RO

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, recebeu nesta segunda-feira a lista sêxtupla destinada à composição do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Pela primeira vez na história, a relação é formada exclusivamente por mulheres.
A entrega foi realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, representada pelo presidente Márcio Nogueira e pela vice-presidente Vanessa Esber.
Integram a lista as advogadas:
Iasmini Dambros
Keila Oliveira
Larissa Paloschi
Maiara Ximenes
Erika Camargo Gerhardt
Renilda de Oliveira Ferreira
