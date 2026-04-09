Suspeito é preso com drogas e munições após tentativa de fuga em área de tráfico

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/04/2026 às 09h00

Um homem foi preso após tentar fugir da polícia e ser encontrado com drogas e munições durante uma ação da Força Tática Alfa do 1º Batalhão, na tarde desta terça-feira (8), em Porto Velho. A ocorrência teve desdobramento após a apreensão de um adolescente suspeito de atuar na comercialização de entorpecentes em uma área conhecida pelo uso de drogas.

A equipe policial chegou até o suspeito identificado como L.S. depois de abordar um menor, identificado pelas iniciais M.A.X., que carregava R$ 468 em dinheiro trocado. Ao ser questionado, o adolescente relatou que havia comercializado cerca de 25 gramas de substância conhecida como “oxi” ao longo do dia e que o valor seria entregue ao fornecedor. Ele também indicou o endereço onde buscaria mais droga.

Durante o patrulhamento ostensivo realizado no Beco da Duque de Caxias, região da Rodoviária, os policiais já haviam observado o menor saindo de um barraco às margens de um córrego acompanhado de outro indivíduo, identificado como D.S. A abordagem foi motivada por suspeitas levantadas a partir da movimentação e das características observadas no local.

Com base nas informações obtidas, os policiais se deslocaram até o endereço indicado. Ao perceber a aproximação da viatura, L.S. tentou fugir, mas foi alcançado. Segundo a ocorrência, foi necessário o uso moderado da força e o emprego de algemas para evitar a evasão e garantir a segurança da equipe.

No interior da residência, onde também estava uma mulher identificada como J.S., o suspeito admitiu ter adquirido duas porções de entorpecentes com aproximadamente 25 gramas cada, que teriam sido repassadas ao menor para venda. Ele também entregou voluntariamente uma porção maior de substância semelhante à cocaína, escondida na caixa de um aparelho de ar-condicionado.

Ainda durante a abordagem, foram localizadas sete munições calibre .38 sob a pia do imóvel. O suspeito assumiu a propriedade de todo o material apreendido e afirmou que sua companheira não teria participação nas atividades ilícitas.

De acordo com o relato policial, registros das ações de tráfico, tanto do dia quanto anteriores, estariam armazenados nos aparelhos celulares apreendidos com os envolvidos.

O outro indivíduo abordado, D.S., afirmou ser usuário de drogas e disse que estava no local com R$ 20 para adquirir entorpecentes. Ele foi conduzido como testemunha.

O menor também declarou que havia publicado, em sua conta em rede social, conteúdos relacionados à venda de drogas e ao dinheiro obtido com a atividade.

Diante dos fatos, L.S. recebeu voz de prisão e o adolescente foi apreendido. Ambos, juntamente com a testemunha, foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos legais. A mãe do menor compareceu à unidade policial durante o registro da ocorrência.

Entre os materiais apreendidos estão dinheiro em espécie, munições, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e uma porção de substância análoga à cocaína.