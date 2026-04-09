Suspeito de roubo foge, invade quintal e é atacado por pitbulls

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/04/2026 às 14h00

A tentativa de fuga de um homem suspeito de roubo terminou de forma inusitada na noite de terça-feira (8), em Porto Velho, após ele invadir o quintal de uma residência e ser atacado por cães da raça pitbull. Mesmo ferido, o suspeito ainda tentou escapar novamente, mas acabou contido por policiais militares.

A perseguição teve início após o acionamento da Polícia Militar para atender a um roubo ocorrido por volta das 23 horas, na avenida Farquar com Imigrantes, durante patrulhamento na região. Conforme a ocorrência, um indivíduo com características compatíveis foi localizado por uma guarnição, que deu ordem de parada. A determinação não foi obedecida e o homem iniciou fuga a pé.

Durante a tentativa de evasão, o suspeito atravessou um terreno baldio, passou por área de matagal e chegou a se esconder em um córrego. Posteriormente, voltou a ser visto pelos policiais, correu novamente, pulou muros e invadiu uma residência, onde foi atacado por dois cães. Após o ataque, conseguiu deixar o local, mas foi cercado em seguida ao tentar atravessar outro imóvel.

Ainda conforme o registro policial, houve resistência à abordagem, com luta corporal entre o suspeito e a equipe, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. No momento da prisão, ele apresentava escoriações no rosto, nariz e pé, além de estar completamente molhado.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 75 em moedas no bolso do suspeito. Também foram apreendidos um boné azul, uma jaqueta preta, dois anéis e uma corrente.

O crime teve como vítima um motorista de ônibus do transporte coletivo. Segundo relato à polícia, o profissional realizava a rota normalmente quando foi abordado por um homem que simulava ser passageiro. Ao entrar no veículo, o suspeito anunciou o roubo, indicando estar armado ao manter a mão sob a jaqueta. Ele exigiu dinheiro e o celular, além de ordenar que a vítima não olhasse para ele.

Foram subtraídos um aparelho celular modelo Samsung A23 e a quantia em moedas posteriormente recuperada. Após a prisão, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de roubo e resistência, teve seus direitos constitucionais informados e foi encaminhado ao Hospital Ana Adelaide para atendimento médico, sendo apresentado em seguida à autoridade policial.