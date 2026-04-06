Sine de Porto Velho oferece vagas de emprego para todos os níveis de ensino

Atuando para garantir espaço no mercado de trabalho a cidadãos de diferentes qualificações, idades e níveis de formação, a Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sine Municipal, divulga as vagas disponíveis para esta segunda-feira (6).
Sem exigência de escolaridade formal, sendo necessário apenas conhecimento prático, o Sine oferece três vagas para mecânico geral e uma para instalador de rastreador e alarme. Já para candidatos com Ensino Fundamental, há três oportunidades para o cargo de empregada doméstica.
Os interessados podem buscar as 30 vagas disponíveis, distribuídas da seguinte forma:
Sem exigência de escolaridade:
03 Mecânico geral
01 Instalador de rastreador e alarme
Ensino fundamental (completo e/ou incompleto):
03 Domésticas
Ensino médio (completo e/ou incompleto):
01 Jardineiro
01 Consultor de vendas
08 Atendentes de lanchonete
04 Vendedores (shopping)
02 Vendedores externos
04 Vendedores internos
Ensino superior (completo e/ou incompleto):
01 Diretor Administrativo
01 Assistente de marketing
01 Analista contábil
Os interessados devem comparecer ao Sine Municipal, localizado na Rua General Osório, nº 81, Centro de Porto Velho, ou à Praça CEU, na Rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706–1770, bairro Juscelino Kubitschek (JK), zona Leste da cidade.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de escolaridade. A consulta de vagas ou o envio de currículos também pode ser feito pelo site oficial da Prefeitura ou pelo telefone (69) 3216-3331.
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