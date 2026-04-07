SINDSEF-RO: ASSEC une forças com parceiros para capacitar profissionais da educação em Primeiros Socorros

Por SINDSEF-RO

Publicada em 07/04/2026 às 08h28

A Associação das Escolas Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas de Porto Velho (ASSEC) promove, no próximo dia 11 de abril de 2026, o Curso de Capacitação em Noções Básicas de Primeiros Socorros, um evento voltado para o fortalecimento da segurança no ambiente escolar. A iniciativa ocorre em um momento importante para as instituições de ensino, que buscam não apenas o aprimoramento técnico de seus colaboradores, mas também a conformidade com a Lei Lucas e legislação vigente. O treinamento será sediado no Instituto Maria Auxiliadora, localizado na Rua Irmã Capelli, 41 – Centro, Porto Velho, reunindo gestores, professores e funcionários das escolas filiadas e parceiras da associação.

A realização deste curso é fruto de uma cooperação institucional que envolve a Coordenação do Curso de Medicina da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), o Escritório de Advocacia Fonseca & Assis,o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF/RO) na pessoa do Presidente Almir José e em especial a 18ª Promotoria de Justiça em Porto Velho – Educação, pela aplicação efetiva da Lei 13.722/2018 nos sistemas de ensino. Esta rede de apoio garante que o conteúdo ministrado tenha o mais alto rigor científico e prático, essencial para que os profissionais da educação saibam como reagir de forma assertiva em frações de segundos. A proposta pedagógica do curso abrange desde o entendimento teórico de protocolos de emergência até simulações práticas de situações críticas, incluindo manobras de desengasgo, procedimentos de reanimação em paradas cardiorrespiratórias e os cuidados iniciais necessários em casos de fraturas e outros traumas comuns no cotidiano das unidades de ensino.

Um dos pilares centrais desta capacitação é o cumprimento da legislação federal que tornou obrigatória a formação em primeiros socorros para profissionais de instituições de ensino básico. Para a ASSEC, o evento ultrapassa a mera obrigação legal, representando um compromisso ético com a preservação da vida e o bem-estar de crianças, jovens e profissionais. Ao preparar as equipes para lidar com imprevistos, as instituições parceiras promovem um ambiente de aprendizado muito mais seguro e acolhedor, onde a prevenção é tratada como prioridade absoluta.

Com esta iniciativa, Porto Velho dá um passo importante na qualificação de sua rede escolar. A integração entre o conhecimento acadêmico, o suporte jurídico e o engajamento sindical demonstra que a proteção dos alunos é uma responsabilidade compartilhada por diversos setores da sociedade. O convite estende-se a todos os parceiros que compreendem que a educação de qualidade caminha lado a lado com a capacidade de garantir a integridade física de todos aqueles que compõem o universo escolar.