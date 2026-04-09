Simpósio reúne servidores e fortalece práticas inclusivas no serviço público

Por Adaides Batista

Publicada em 09/04/2026 às 16h29

A Prefeitura de Porto Velho realizou, na quarta-feira (8), o I Simpósio sobre Inclusão no Serviço Público. O evento aconteceu no auditório da Afya/São Lucas, Unidade II, com programação nos períodos da manhã e da tarde.

A iniciativa reuniu servidores municipais em atividades voltadas à capacitação e ao fortalecimento de práticas inclusivas. Pela manhã, foram realizadas duas palestras. À tarde, três oficinas abordaram o atendimento adequado às pessoas com deficiência.

Organizado pelo Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos (DAIDH), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), o simpósio teve como foco o acolhimento, a acessibilidade e a qualificação do atendimento no serviço público.

Na abertura, a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, destacou o início de um novo ciclo. “Estamos iniciando uma jornada que exige mais escuta, preparo e compromisso. Inclusão precisa ser prática no dia a dia do serviço público.”

Sâmia Cardoso ressaltou a aplicação prática do conteúdo

A palestrante Juliana Hernandez, especialista em Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçou a importância da capacitação. “Pessoas com deficiência utilizam os serviços públicos diariamente. É fundamental que os servidores estejam preparados para garantir um atendimento adequado.”

A servidora Sâmia Cardoso, da Semagric, ressaltou a aplicação prática do conteúdo. “Estamos aprendendo a atender melhor. Esse conhecimento faz diferença, principalmente no atendimento à população da área rural.”

O prefeito Léo Moraes destacou o compromisso da gestão. “Estamos qualificando nossos servidores para garantir um atendimento mais acessível, eficiente e respeitoso. Inclusão é garantir que todos tenham acesso real aos serviços públicos.”

A ação reforça o investimento na formação dos servidores e no fortalecimento de uma gestão mais inclusiva em Porto Velho.