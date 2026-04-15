Sílvia Cristina leva curso de operador de trator e máquinas agrícolas a produtores de Alvorada do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 08h00

O curso de operador de trator e máquinas agrícolas, realizado pelo programa Cidadania Plena, iniciativa do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), custeada com recursos destinados através do mandado da deputada federal Sílvia Cristina, chega aos produtores rurais de Alvorada do Oeste, neste final de semana.

“De nada adianta mandarmos recurso para uma associação de produtores rurais, para a aquisição de um trator, se os contemplados não sabem operar o veículo. É importante esse conhecimento e conseguimos, através do Cidadania Plena, levar ao produtor rural esse conhecimento”, observou a deputada Sílvia Cristina.

Atendendo ao pedido do ex-vereador Trovão, o curso é destinado a qualificar os produtores rurais a operar tratores e máquinas, o curso será ministrado pelo professor Daniel Alves e integra as ações do Cidadania Plena, que é custeado pela deputada, apoiando entidades que atuam no fortalecimento da agricultura, na educação, na saúde, no social, no esporte e cultura.

“Levar informação aos produtores rurais é importante para garantir aumento da produtividade e facilitação do trabalho no campo, gerando mais renda às famílias. Esse trabalho realizado pelo Ifro, numa parceria com o nosso mandato, tem levando conhecimento e outros benefícios para diversas áreas”, finalizou a deputada.