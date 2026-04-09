Serviços do Sine Municipal de Porto Velho ajudam na busca por emprego

Por Jhon Silva

Publicada em 09/04/2026 às 16h20

A Prefeitura de Porto Velho mantém, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) Municipal da Praça CEU, uma estrutura voltada ao atendimento de trabalhadores e empregadores, com serviços gratuitos que contribuem para a geração de emprego e renda na capital.

Integrado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), o Sine na Praça CEU atua na intermediação de mão de obra, conectando candidatos às oportunidades disponíveis no mercado. Diariamente, são ofertadas vagas em áreas como comércio, serviços, construção civil e indústria, ampliando as possibilidades de inserção profissional.

Além da oferta de vagas, a unidade também realiza o cadastro de trabalhadores e presta orientação profissional. Um dos serviços mais procurados é o apoio na elaboração e atualização de currículos, com orientações práticas sobre como destacar experiências, habilidades e informações relevantes para cada oportunidade.

O Sine também disponibiliza vagas temporárias, especialmente em períodos de maior movimentação econômica, como datas comemorativas e aumento da demanda no comércio e setor de serviços. Essas oportunidades podem representar uma porta de entrada para o mercado formal, com possibilidade de efetivação conforme o desempenho do trabalhador e a necessidade das empresas.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na unidade da Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro Juscelino Kubitschek, e também na unidade do Centro, na rua General Osório, nº 81. Os contatos para informações (69) 9 8473-5957 / (69) 9 8473-8546.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do serviço para o fortalecimento da economia local. “O Sine Praça CEU é um espaço que aproxima o cidadão das oportunidades de trabalho. É um serviço que ajuda quem está em busca de uma vaga e também apoia as empresas na contratação, movimentando a economia e gerando novas perspectivas para as famílias de Porto Velho”.

Confira aqui as vagas do Sine Municipal.