Semosp realiza Operação Tapa-Buracos na Avenida 6 de Maio

Por Assessoria

Publicada em 24/04/2026 às 08h28

A Prefeitura de Ji-Paraná intensificou, nesta quinta-feira (23), os trabalhos da operação tapa-buracos na Avenida 6 de Maio, uma das principais avenidas do município. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), faz parte de um cronograma contínuo de manutenção viária que atende diferentes bairros da cidade.

Nesta etapa, o serviço contempla o trecho que liga o bairro Urupá ao Centro, área de grande fluxo diário de veículos e pedestres. O objetivo é corrigir danos no pavimento, melhorar a trafegabilidade e reduzir riscos de acidentes, além de contribuir para a conservação dos veículos.

De acordo com a equipe técnica da Semosp, os pontos mais críticos foram previamente identificados para garantir maior eficiência na execução dos reparos. A proposta é assegurar que as intervenções tenham maior durabilidade, evitando o reaparecimento rápido dos problemas.

O prefeito Affonso Cândido destacou que a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana. “Manter as ruas em boas condições é fundamental para a segurança e organização da cidade. Seguimos trabalhando para atender as demandas da população e avançar com melhorias em todas as regiões”, afirmou.

A prefeitura informa ainda que a população pode solicitar serviços como tapa-buracos por meio do telefone ou WhatsApp (69) 99289-1163, encaminhando fotos e a localização dos pontos que necessitam de manutenção.

Texto e fotos: Natalino FS