Semma define novo ponto para descarte de eletrônicos e eletrodomésticos em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 08h33

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), informou na manhã desta quinta-feira, 09, que a partir da próxima semana haverá um novo local destinado ao descarte de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos no município.

A ação tem como objetivo receber esses materiais e garantir a destinação correta, contribuindo para a preservação do meio ambiente e evitando danos causados pelo descarte irregular.

De acordo com o secretário da pasta, Alexandre Damasceno, poderão ser descartados eletrodomésticos e eletrônicos em geral que não estão mais em uso. A orientação é que a população aproveite o espaço para dar o destino adequado a itens que não têm mais utilidade.

O descarte inadequado desse tipo de resíduo pode gerar impactos ambientais significativos, como a contaminação do solo e da água, além de contribuir para o aumento da poluição urbana. Por isso, iniciativas como essa são fundamentais para promover a conscientização da população e incentivar práticas mais sustentáveis.

A partir de agora, os materiais deverão ser entregues no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. A entrada será realizada pelo portão de acesso de animais, e o contêiner para descarte está localizado atrás do salão de eventos.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato diretamente com a equipe da Semma pelo telefone (69) 98471-2971.

A Semma reforça a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa e ambientalmente responsável, destacando que pequenas atitudes fazem grande diferença na construção de um município mais sustentável.