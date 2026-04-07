Semad e Semed convocam aprovados em processo seletivo da educação; Aprovados devem ficar atentos na documentação solicitada

Por Secom

Publicada em 07/04/2026 às 10h56

A Prefeitura de Porto Velho publicou o Edital nº 021/SEMAD/2026 e convocou candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 021/SEMAD/2026.

O prazo final para apresentação de toda documentação encerra nesta quarta-feira, 08 de abril de 2026.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a gestão atua com planejamento na oferta de serviços. “Cada ação é planejada para gerar resultados concretos e melhorar a vida das pessoas. Nosso compromisso é com uma gestão eficiente, transparente e próxima da comunidade”, disse.

Os candidatos convocados devem comparecer dentro do prazo estabelecido para apresentação de documentos e exames admissionais. O não cumprimento das exigências previstas em edital pode resultar na desclassificação, conforme regras do processo seletivo.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, lembrou que a convocação mantém as atividades nas escolas. “A medida garante o funcionamento das escolas e evita prejuízos aos alunos. Nosso compromisso é com a qualidade do ensino”, declarou. A iniciativa integra ações para suprir a demanda por profissionais e assegurar o atendimento nas unidades da rede.