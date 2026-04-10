Secretaria Municipal de Educação faz pit stops marcar Dia

Por Jairo Ardull

Publicada em 10/04/2026 às 14h34

O Dia “D” da Busca Ativa Escolar (BAE), em Ji-Paraná, foi marcado por dois pit stops realizados, na quinta-feira (9), pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Coordenação Operacional da BAE. As iniciativas ocorreram, no período da manhã, no semáforo da avenida Brasil (cruzamento com a T-6) e, à tarde, na avenida Marechal Rondon, em frente ao Feirão do Produtor Rural Robson Guimarães.

Os pit stops tiveram a participação de alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), que auxiliaram na distribuição de panfletos a motoristas e lojistas da região.

De acordo com Amanda Capelazo, coordenadora da BAE, a ação faz parte da mobilização nacional para enfrentar a infrequência e a evasão, que está focada no retorno e permanência na escola. “Por isso, é tão importante que a sociedade tome conhecimento e participe de tudo que está sendo feito para resgatar nossos estudantes”, frisou.

De acordo com a coordenadora, a Semed montou uma estratégia que envolve o mapeamento de casos, visitas domiciliares, diálogo com as famílias e encaminhamentos intersetoriais, quando necessário. “A nossa proposta é compreender os motivos da ausência e construir soluções [escola e família] que favoreçam o acesso, a permanência e o sucesso escolar”, esclareceu.

“É importante que a sociedade saiba que estamos fazendo o monitoramento da frequência escolar, articulando com serviços de assistência social e saúde, e também provendo campanhas de conscientização nas redes sociais sobre a importância da educação, com a participação da escola e poderes públicos”, assegurou.

A Coordenação Operacional da BAE divulgou o número de WhatsApp 69 9 9235 5513 e o email: jiparanabuscaativaescolar@ gmail.com para informações ou denúncias (que podem ser feitas por mensagens de texto, áudio ou vídeo).