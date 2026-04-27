Samuel Costa articula Sargento PM Machado como vice e apresenta pacote de valorização da segurança pública em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 08h30

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), elevou o tom do debate sobre segurança pública ao apresentar um conjunto de propostas estruturantes durante entrevista à Rádio Conecta FM 107.9. Em um movimento político estratégico, Costa também passou a trabalhar publicamente o nome do Sargento PM Machado para compor a chapa como candidato a vice-governador, sinalizando prioridade absoluta à área na construção de seu projeto de governo.

Durante a entrevista, conduzida pelos jornalistas Eduardo Kopanakis e Dr. Pianta, Costa defendeu uma reestruturação profunda do sistema de segurança, com foco na valorização dos profissionais e no fortalecimento do policiamento ostensivo. A proposta recebeu manifestações positivas de nomes como o ex-governador Daniel Pereira e dos jornalistas Herbert Lins e Carlos Caldeira.

Reforço nas ruas e fim de distorções administrativas

Um dos pontos centrais defendidos por Samuel Costa é o retorno de policiais militares atualmente lotados em órgãos como Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa para a atividade operacional. Segundo ele, a medida corrige distorções e amplia de forma imediata a presença policial nas ruas, especialmente em áreas com maior incidência criminal.

A proposta busca responder à crescente demanda da população por mais segurança e presença do Estado, sobretudo em regiões periféricas e no interior.

Gratificação e valorização direta dos profissionais

Costa também propôs a criação de uma gratificação mensal de aproximadamente R$ 1.980 para policiais em atividade de rua, inspirada em modelos já aplicados em outros setores da administração pública, como o Detran-RO. A medida visa reconhecer o risco e o desgaste enfrentados diariamente pelos agentes de segurança.

O pacote inclui ainda:

Renovação de fardamentos

Modernização da frota de viaturas

Investimentos em equipamentos

Ampliação da assistência à saúde para policiais militares, civis e penais

Ao defender o nome do Sargento PM Machado como vice, Costa reforça a narrativa de que pretende levar para o centro do poder alguém com experiência direta na linha de frente da segurança pública.

Tecnologia, armamento e enfrentamento ao crime

Outro eixo do plano apresentado é o investimento em tecnologia e inteligência policial. A proposta inclui modernização de sistemas, ampliação do monitoramento e reforço do armamento das forças de segurança.

Com atuação como advogado criminalista, Samuel Costa afirmou conhecer de perto os gargalos do sistema e defendeu soluções práticas para reduzir a criminalidade e enfrentar o crime organizado. Segundo ele, a combinação entre valorização profissional, gestão eficiente e tecnologia é essencial para devolver a sensação de segurança à população.

Sinal político claro para 2026

A articulação do nome do Sargento PM Machado como vice-governador não apenas fortalece o discurso na área da segurança, mas também indica a construção de uma chapa com forte apelo entre as forças policiais e setores que defendem maior rigor no combate à criminalidade.

A movimentação posiciona Samuel Costa como um dos pré-candidatos que buscam pautar o debate eleitoral com propostas concretas e foco em áreas sensíveis para a população de Rondônia.