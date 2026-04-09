Reunião do Conselho Estadual de Política Cultural de Rondônia alinha ações e investimentos para o setor em 2026

Por Lilian Quele

Publicada em 09/04/2026 às 16h17

Reunindo representantes do governo de Rondônia, conselheiros e trabalhadores da cultura, o Conselho Estadual de Política Cultural de Rondônia (CEPC/RO), realizou, na quarta-feira (8), em Porto Velho, a 2ª Reunião Ordinária de 2026 para discutir ações, investimentos e diretrizes voltadas ao fortalecimento do setor cultural no estado. O encontro abordou temas como prestação de contas, novos editais e planejamento para os próximos anos.

A reunião teve como principal objetivo alinhar estratégias e garantir transparência na aplicação dos recursos culturais, com a participação da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), responsável pela execução das políticas públicas no setor. Entre os pontos debatidos, estiveram a prestação de contas do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura (Fedec), referente a 2025, e a previsão de investimentos para 2026.

Também foram discutidos os pagamentos e avanços da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), incluindo editais já lançados, o Plano Anual de Recursos (PAR 2026) e os repasses vinculados à Lei Paulo Gustavo (LPG), que seguem fomentando a produção cultural no estado. Outro destaque da reunião foi a definição da comissão organizadora do Fórum Virtual, além da apresentação do relatório da 7ª Conferência Estadual de Cultura, documento que orienta as diretrizes para o desenvolvimento do setor.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância de fortalecer a cultura como instrumento de desenvolvimento social e econômico no estado. “O governo tem investido cada vez mais no setor cultural, garantindo recursos, apoio aos artistas e valorização do nosso patrimônio. Essas ações refletem o fortalecimento da cultura como ferramenta de inclusão, identidade e geração de oportunidades para a população.”

Durante o encontro, foi debatida ainda a proposta de tombamento definitivo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), reconhecida como um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais de Rondônia.

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, reforçou o compromisso da gestão com o avanço das políticas culturais. “Estamos trabalhando para garantir que os recursos cheguem na ponta, fortalecendo os fazedores de cultura e ampliando o acesso da população às ações culturais. Esse planejamento é essencial para que possamos avançar ainda mais em 2026″, destacou.