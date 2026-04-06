Reunião de alinhamento define diretrizes e fortalece integração do controle interno em Rondônia

Por Agência Brasil

Publicada em 06/04/2026 às 10h47

A reunião com a nova presidência do Conselho Estadual de Controle Interno de Rondônia (Coneci-RO), foi realizada de forma híbrida na quarta-feira (1º), reunindo representantes da Controladoria-Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) e do colegiado, com foco no alinhamento das ações estratégicas, definição de diretrizes e definir os próximos passos da nova gestão.

Durante a reunião foram discutidos pontos, como a atualização do regimento interno e do registro do Coneci-RO, bem como a estruturação e fortalecimento dos canais de comunicação institucional, incluindo website e redes sociais, com o objetivo de ampliar a transparência e a integração entre os órgãos de controle.

Também foram apresentadas propostas de trabalho para o ano de 2026, entre elas a realização do 2º Encontro de Controles Internos Municipais, com definição de período e local, além da intensificação de esforços conjuntos em iniciativas, como a Rede Anticorrupção e o Programa de Integridade coordenado pela CGE-RO.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento das instâncias de controle interno promovem maior integração entre os órgãos e contribuem para uma gestão pública mais transparente, eficiente e orientada por resultados.

O controlador-geral do Estado, José Abrantes Aquino, ressaltou a importância do alinhamento institucional neste novo momento do Conselho. “O fortalecimento do Coneci-RO passa por planejamento, integração e diálogo entre os órgãos de controle. Esse alinhamento é essencial para ampliarmos a efetividade das ações e consolidarmos uma atuação mais coordenada em todo o estado.”

De acordo com presidente do Coneci-RO, Jonhy Milson, “o objetivo é ampliar a integração entre estado e municípios, promovendo o compartilhamento de boas práticas e levando conhecimento técnico aos órgãos que mais necessitam. O Coneci-RO tem um papel estratégico nesse processo de fortalecimento da transparência e da integridade na gestão pública”, destacou.

Também participaram da reunião, o diretor executivo da CGE-RO, Roseval Serrado Leite; a assessora de Governança Interinstitucional, Maria Ingrid; o ex-presidente do Coneci-RO, Rogério Carnelossi; e as integrantes da Junta Fiscal do conselho, Josiane Carvalho Brito e Eveline Patrícia Horste.