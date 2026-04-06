Recuperação da RO-455 restabelece tráfego e acesso ao distrito de Oriente Novo, no Vale do Jamari

Por Antonia Lima

Publicada em 06/04/2026 às 14h25

A atuação das equipes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) garantiu o restabelecimento do tráfego na RO-455, sentido distrito de Oriente Novo, em Machadinho d’Oeste. Após impactos do período chuvoso, as equipes iniciaram os trabalhos para recuperar a trafegabilidade, assegurando o deslocamento dos moradores da região do Vale do Jamari.

Após a situação ser detectada, a 2ª Residência Regional em Ariquemes mobilizou equipes e deu início ao planejamento das ações. Na quinta-feira (2), os equipamentos necessários foram posicionados no local, permitindo que, já no final de semana, os serviços fossem executados de forma ágil. Os trabalhos foram concluídos no domingo (5), com a implantação de um tubo ármico (concreto armado com ferro/aço) com 2 metros de diâmetro, solução que restabeleceu a passagem de forma segura e eficiente, garantindo melhores condições de circulação no trecho.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a agilidade das equipes na manutenção das estradas, garantem o acesso seguro e contínuo às rodovias. “Temos trabalhado para manter as estradas em boas condições durante todo o ano, proporcionando um deslocamento seguro e confortável para todos”, evidenciou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou o planejamento e a eficiência das ações executadas. “Assim que recebemos a informação, organizamos toda a logística necessária para atender a demanda o mais rápido possível. O trabalho foi conduzido com eficiência técnica, garantindo uma solução adequada para o local e restabelecendo o tráfego em curto prazo.”

Equipes do DER-RO agiram com eficiência na manutenção da RO-455

Segundo o titular da 2ª Residência Regional de Ariquemes, Dirceu de Souza, “o trabalho foi planejado para garantir uma solução rápida e eficiente. Assim que identificamos a situação, organizamos a equipe e deslocamos os equipamentos com agilidade para execução do serviço, concluindo com a implantação do tubo ármico e assegurando, novamente, a trafegabilidade no trecho”, explicou.

O titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, destacou a importância do acompanhamento técnico contínuo na resposta às demandas da malha viária. “O trabalho de fiscalização e monitoramento é essencial para que as demandas cheguem com rapidez até as equipes de campo. Nesse trecho, conseguimos identificar a necessidade e alinhar a resposta de forma eficiente, garantindo que a intervenção fosse executada no tempo certo e com a solução adequada”.