Programa Bolsa Família em Ação leva atendimento a comunidades e beneficia mais de 1.400 pessoas

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 14h33

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), em parceria com CRAS Volante, CREAS, Saúde, Educação, Controladoria, realizou, no período de 20 a 31 de março, mais uma edição do Programa Bolsa Família em Ação, levando serviços essenciais a diversas comunidades do município.

A ação contemplou localidades como Poção, Cajueiro, Jatobá, Capoeirinha, Tanajura, Graças a Deus, Santo André I e II, Bom Futuro, Rio Negrocaia, Rio Negrocaia III, Castanheira, Pantiroba, Comiualã, Piranhas, Pedreira, Cristo Rei, São Luís e Laranjal, ampliando o acesso da população aos serviços socioassistenciais.

Ao todo, foram atendidas 372 famílias, beneficiando diretamente 1.461 pessoas, por meio de atendimentos voltados ao Cadastro Único e ao Programa Bolsa Família.

Durante a ação, foram realizados 4 recadastramentos, 5 inclusões, 3 novos cadastros (sendo 1 unipessoal) e 4 atualizações do BPC/LOAS, garantindo que as famílias mantenham seus dados atualizados e tenham acesso aos benefícios sociais.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em levar atendimento às comunidades, promovendo inclusão social, cidadania e acesso aos direitos para quem mais precisa.