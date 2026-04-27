Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: A extrema-direita é perversa!

Por Professor Nazareno

Publicada em 27/04/2026 às 08h00

Existem muitas tendências, pensamentos e posicionamentos na política, a mais importante de todas as ciências, segundo Aristóteles. Algumas dessas teorias são boas, outras são neutras e outras más. A extrema-direita é talvez a pior de todas elas. Adolf Hitler, o monstro nazista, por exemplo, era signatário e fiel seguidor dessa tendência política. O “anticristo ariano” foi o responsável direto pela morte de mais de 60 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. E por infinitas outras maldades que ele fez enquanto viveu. Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, é outra desgraça que comunga com os mesmos propósitos do crápula nazista. Hitler era misógino, racista, homofóbico, ditador, genocida, xenófobo, cruel, sanguinário, déspota, infame e desumano. Donald Trump segue os mesmos passos e é adorado por uma multidão enorme.

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no Brasil tentou, sem muito sucesso, seguir a política dos ditadores acima, por isso está preso. Por ser estúpido e despreparado politicamente, fracassou e hoje está cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado. Não foi julgado ainda pelas mais de 700 mil mortes causadas pela incompetência e pela maldade durante a pandemia da Covid-19. As políticas adotadas pelos três “vassalos do Satanás” são muito parecidas. A extrema-direita, linha doutrinária deles, começa criando um inimigo fictício somente para justificar a barbárie contra o povo que governa. Hitler disse que os judeus eram os oponentes a serem derrotadas, vencidos, exterminados, mortos. Jair Bolsonaro elegeu os esquerdistas, de um modo geral e Trump, o “Laranjão”, afirma que os imigrantes são a escória a ser vencida. E muita gente acredita nessas lorotas.

A extrema-direita é uma desgraça. Fez e ainda faz muitos estragos por onde passa, por onde governa. Ela só pensa nos ricos e nos poderosos. Ignora o pobre, escraviza o trabalhador, não respeita os direitos humanos, é machista, corrupta, desleal e quer que o pobre morra de tanto trabalhar. É também favorável à tortura e à censura. No campo político geralmente quer e ainda luta pela eliminação de seus opositores. Foi assim na Alemanha nazista, foi assim no Brasil de Bolsonaro e está sendo assim com Trump nos Estados Unidos. O pior é que esses canalhas, travestidos de fiéis democratas, conseguem até usar a própria democracia para conseguir os seus maléficos propósitos. O povão, sem muita leitura de mundo, alienado e totalmente alheio à política, cai feito um idiota na lábia desses insanos malditos. Aí quando acorda, é tarde para reagir à exploração, ao domínio.

É o que acontece exatamente em Rondônia. Aqui mais de 70% dos pobres, humildes e explorados eleitores fazem o jogo da extrema-direita reacionária e vota, em quase todas eleições, nesses mesmos “lobos travestidos de cordeiros” e por isso, o sofrimento continua ad eternum. Rondônia tem o mais caro sistema de pedágio do Brasil, tem a energia elétrica mais cara, apesar das hidrelétricas, e as passagens aéreas também mais onerosas. Porto Velho não tem sequer um porto rampeado no rio Madeira, não tem hospital de pronto-socorro e é, de longe, a pior dentre as 27 capitais do Brasil em esgotos, saneamento básico e água tratada. Ainda assim, o “cego” eleitor continua votando feliz e esperançoso na extrema-direita. No Brasil, Rondônia e Roraima são os dois estados mais bolsonaristas superando até Santa Catarina e São Paulo. A extrema-direita tem sido muito boa para cooptar escravos a sua senzala. Deixemos: enquanto eles se acharem felizes...

*Foi Professor em Porto Velho.

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