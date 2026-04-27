Fátima Cleide é pré-candidata a deputada estadual e relembra trajetória política e sindical em Rondônia

Por Vinicius Canova | Informa Rondônia

Publicada em 27/04/2026 às 08h15

Porto Velho, RO – A pré-candidatura de Fátima Cleide a deputada estadual ocorre em meio à retomada pública de sua trajetória política e sindical, marcada por atuação no movimento dos trabalhadores em educação, participação em organizações sociais e exercício de mandato no Senado Federal. Graduada em Letras, Fátima Cleide Rodrigues da Silva consolidou sua atuação inicial no campo educacional, acumulando experiência como servidora pública ao longo de mais de quatro décadas.

A filiação ao Partido dos Trabalhadores em Rondônia ocorreu em 1988, período em que passou a integrar a estrutura partidária e, posteriormente, assumiu funções de direção. Ao longo de sua militância interna, exerceu por duas vezes a presidência estadual da legenda, ampliando sua participação nas articulações políticas no estado.

Paralelamente à atuação partidária, Fátima Cleide desenvolveu atividades no movimento sindical ligado à educação. No Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia, ocupou o cargo de secretária-geral, função na qual esteve envolvida em pautas relacionadas às condições de trabalho, organização da categoria e defesa de direitos dos profissionais da área.

A trajetória também inclui participação em movimentos sociais voltados à organização de mulheres, com envolvimento em iniciativas regionais que buscaram promover direitos e ampliar a participação feminina em espaços políticos e institucionais. Nesse contexto, esteve entre as fundadoras de organizações voltadas à mobilização social em Porto Velho e na região amazônica.

No âmbito institucional, Fátima Cleide exerceu mandato como senadora por Rondônia entre os anos de 2003 e 2010, período em que integrou o Congresso Nacional representando o estado. A passagem pelo Senado compõe uma das etapas centrais de sua carreira política, associada às demais experiências acumuladas no movimento sindical e partidário.

A construção dessa trajetória é retomada no contexto atual de pré-candidatura à Assembleia Legislativa, com ênfase nas atividades desenvolvidas ao longo dos anos tanto na esfera sindical quanto na atuação política institucional e partidária.

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