Primeira cirurgia eletiva de prótese de joelho é realizada no Hospital de Retaguarda de Rondônia

Por Daiane Brito

Publicada em 17/04/2026 às 08h39

O Hospital de Retaguarda de Rondônia (HRRO) iniciou, na terça-feira (14), a realização de cirurgias eletivas de prótese de joelho, com o objetivo de ampliar a assistência em procedimentos cirúrgicos complexos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O avanço e a importância da unidade são destacados com a realização da primeira cirurgia de prótese total de joelho na unidade, o que demonstra o fortalecimento da rede estadual de saúde. A unidade, adquirida, inicialmente para atender demandas da pandemia, consolidou-se como um importante suporte ortopédico, atuando em diversas frentes com qualidade e excelência.

Para acessar o serviço é necessário regular o pedido cirúrgico no Sistema Estadual de Regulação, por meio de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com apresentação de documento pessoal, com foto e cartão do SUS.

O médico ortopedista Jhonata Raimundo Martins Rodrigues, explicou que o procedimento, conhecido como artroplastia total de joelho é de alta complexidade. “A primeira paciente atendida é uma idosa que sofria há anos com artrose no joelho, apresentando dores, dificuldade de locomoção, edemas e limitações nas atividades diárias. Após a cirurgia o paciente tem alívio da dor e melhora significativa na qualidade de vida.”

A diretora da unidade, Nathalia Vitorino, informou que o procedimento foi realizado com sucesso e que outras duas cirurgias já estão previstas. Segundo ela, a meta é ampliar gradativamente a oferta. “Essa nova frente de trabalho contribui para reduzir a fila de espera e devolver qualidade de vida aos pacientes.”

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, enfatizou o impacto da iniciativa. “O usuário do SUS passa a contar com mais uma unidade para esse tipo de cirurgia. Nosso objetivo é ampliar o acesso, reduzir o tempo de espera e fortalecer a assistência à população.”

UNIDADE DE SUPORTE

O Hospital de Retaguarda de Rondônia é especializado em ortopedia, cirurgia geral e hanseníase. Atua como suporte ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II e ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), além de receber pacientes encaminhados de outras unidades.

Criado inicialmente como hospital de campanha durante a pandemia de Covid-19, o HRRO passou a realizar cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, além de procedimentos ortopédicos e atendimento completo no pré e pós-operatório, estando localizada na Rua Joaquim Nabuco, nº 2718, Bairro São Cristóvão, em Porto Velho.