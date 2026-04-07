PRF prende 9 pessoas durante fiscalização no feriado prolongado em Rondônia

Por PRF-RO

Publicada em 07/04/2026 às 09h00

Rondônia, 06 de abril de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, entre os dias 03 e 05 de abril de 2026, em diversas localidades do estado, registrou 09 (nove) ocorrências de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Art. 306 do CTB).

Realizaram-se prisões nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Jaru. Embora duas pessoas tenham se recusado a realizar o teste de etilômetro, o comprometimento da capacidade psicomotora foi constatado através do TCS (Termo de Constatação de Sinais) lavrado pelos PRFs nas respectivas ocorrências.

Além da autuação por infração gravíssima, os conduzidos responderão criminalmente e estarão sujeitos à pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos. Os infratores foram encaminhados para as respectivas delegacias de Polícia Civil dos municípios.