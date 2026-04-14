PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (14) com chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 14/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (14), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para a maior parte dos estados ao longo do dia, mais intensas e acompanhadas de trovoadas à noite.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para quase todo o território — à exceção do centro-norte de Roraima, noroeste do Pará e centro-oeste do Amapá, onde não deve chover, e no centro-sudeste do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade. As chuvas devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, norte de Rondônia, centro-sul do Amazonas e centro-sudoeste e nordeste do Pará.

Durante a tarde, as pancadas de chuvas se mantêm sobre as mesmas áreas, mas as trovoadas se restringem ao extremo-nordeste do Pará.

À noite, as pancadas de chuva tomam o centro-sul de Roraima e centro-norte do Tocantins e deixam o centro-norte do Amapá. As trovoadas avançam e tomam todo o Acre, Rondônia, quase todo o Amazonas — à exceção da porção central do extremo-norte —, centro-sul e nordeste do Pará e extremo-norte do Tocantins.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do centro-norte de Roraima, extremos-noroeste e sudeste do Pará, centro-norte do Amapá e centro-sul do Tocantins —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para as faixas centrais do Amazonas e do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Palmas, Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).