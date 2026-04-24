PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (24) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 24/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (24), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas para quase toda a região ao longo do dia.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva para quase toda a região — à exceção da faixa central do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade, e do extremo-sul do estado, onde não deve chover,. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em quase todo o território, à exceção do centro-sul do Tocantins, centro-norte de Roraima e centro-oeste do Amapá.

Durante a tarde, as chuvas se mantêm sobre as mesmas áreas, enquanto as trovoadas tomam todo o estado de Roraima e do Amapá e se mantêm sobre as demais áreas.

À noite, as chuvas perdem intensidade no centro-sul de Rondônia e deixam o extremo-sudeste do estado. As pancadas de chuva tomam o centro-sudeste do Tocantins, enquanto as trovoadas deixam todo o estado, assim como Rondônia, sudeste do Pará e norte do Amapá.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do sul do Tocantins —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, Amapá, centros-norte do Pará e de Rondônia e sul e leste do Amazonas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 98%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).