PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (13) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 13/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (13), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para quase todos os estados ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas em algumas áreas.

Somente Roraima e o sudeste do Tocantins devem escapar às pancadas de chuva, as quais só não devem vir acompanhadas de trovoadas no norte do Amazonas, extremo-noroeste do Pará e faixa central do Tocantins.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Palmas, Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).