PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (23) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 23/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (23), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas para quase toda a região ao longo do dia, menos intensas à noite.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva para quase toda a região — à exceção da faixa central do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade e do extremo-sul do estado, onde não deve chover. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em quase todo o território, à exceção do centro-sul do Tocantins e leste de Rondônia.

Durante a tarde, as chuvas tomam toda a região, enquanto as pancadas de chuva se mantêm sobre as mesmas áreas. As trovoadas tomam todo o estado de Rondônia e se mantêm sobre as demais áreas.

À noite, as chuvas perdem intensidade em todo o estado de Rondônia e sul do Tocantins, e deixam o extremo-sul do último. As trovoadas se restringem a Roraima, Amapá, norte e nordeste do Pará, centro-norte e oeste do Amazonas, oeste do Acre e norte do Tocantins.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do sul do Tocantins —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para quase todo o território — à exceção do centro-sul do Tocantins, sudeste de Rondônia e extremo-sul do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, também em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).