PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (16) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 16/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (16), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas para quase toda a região ao longo do dia — à exceção do sul do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas para quase todo o território. Os extremos-norte de Roraima e do Amapá e a faixa central do Tocantins devem amanhecer sem trovoadas, mas ainda sob chuvas fortes, enquanto o sul e extremo-sul do Tocantins devem amanhecer sob chuvas isoladas e sem chuvas, respectivamente.

Durante a tarde, as chuvas tomam todo o Tocantins e as pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas tomam o restante da região. Somente a faixa central do Tocantins deve permanecer sob chuvas intensas mas sem trovoadas. Essas condições devem se manter até a noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do extremo-norte de Roraima e sul do Tocantins —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o norte e centro-leste do Amazonas, centro-nordeste de Rondônia, quase todo o Pará — à exceção do extremo-noroeste —, centro-sul do Amapá, sul de Roraima e extremo-norte do Tocantins.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).