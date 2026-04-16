Cirone anunciou a pré-candidatura de Noeli Deiró a deputada estadual durante um evento com a participação de lideranças

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 09h15

Em um evento marcado pela presença de centenas de apoiadores, realizado em Cacoal, a empresária Noeli Deiró foi apresentada oficialmente como pré-candidata a deputada estadual. O ato contou com a participação do pré-candidato ao governo de Rondônia, Hildon Chaves, e do pré-candidato a vice-governador, Cirone Deiró.

Em seu discurso, Noeli destacou que assume a pré-candidatura com responsabilidade e propósito, reforçando o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Cirone na Assembleia Legislativa. “Sabemos o quanto já foi feito, mas também temos a consciência de que ainda há muito por fazer”, afirmou.

Entre as prioridades apresentadas, Noeli enfatizou a defesa da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência, além do fortalecimento da agricultura familiar, investimentos em saúde, educação, infraestrutura, esporte e geração de emprego e renda. A pré-candidata ressaltou que participa das ações desenvolvidas no mandato do deputado Cirone Deiró e acredita que é possível ampliar os avanços conquistados.

Trajetória marcada pelo trabalho social e compromisso com pessoas

Filha de pioneiros, formada em Educação Física e Serviço Social, Noeli Deiró construiu uma trajetória que une empreendedorismo e dedicação às causas sociais. Ao lado do esposo, contribuiu para o fortalecimento da Tozzo Bombas Injetoras, empresa que se consolidou como referência em Cacoal, e participou ativamente da construção de uma família baseada em valores como trabalho, empatia e compromisso com a comunidade.

No Lions Club, tem participação ativa em ações que impactam diretamente a vida da população, como a Feira do Cernic e campanhas como “Visão” e “Vá de Lenço”, iniciativas que reforçam o papel da solidariedade na transformação social.

Ao lado de Cirone Deiró, Noeli também participa de diversas ações voltadas ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade, consolidando uma atuação pautada pelo cuidado com as pessoas. Sua trajetória reflete o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora, onde cada pessoa tenha a oportunidade de viver com dignidade e esperança.