Por G1

Publicada em 16/04/2026 às 10h21

O papa Leão XIV criticou duramente os líderes que gastam bilhões em guerras e disse que o mundo está "sendo devastado por um punhado de tiranos" em declarações feitas durante sua passagem por Camarões nesta quinta-feira (16).

"Os mestres da guerra fingem não saber que basta um instante para destruir, mas muitas vezes uma vida inteira não é suficiente para reconstruir. Eles fecham os olhos para o fato de que bilhões de dólares são gastos em assassinatos e devastação, enquanto os recursos necessários para cura, educação e restauração não são encontrados em lugar nenhum", lamentou.

O pontífice também criticou líderes que usam linguagem religiosa para justificar guerras e pediu uma "mudança decisiva de rumo" em uma reunião na maior cidade das regiões de língua inglesa do país africano, onde um conflito que já dura quase uma década deixou milhares de mortos.

"Ai daqueles que manipulam a religião e o próprio nome de Deus para obterem ganhos militares, econômicos e políticos, arrastando o que é sagrado para as trevas e a imundície. É um mundo de cabeça para baixo, uma exploração da criação de Deus que deve ser denunciada e rejeitada por toda consciência honesta", declarou.

Papa Leão XIV em discurso em Camarões — Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

A crítica sobre o uso da religião para falar sobre as guerras é claramente uma crítica ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na segunda-feira (14), ao fazer seu primeiro ataque ao papa, ele também postou uma imagem de IA em que aparecia como Jesus Cristo.

Por causa da polêmica causada, Trump apagou o post nas redes sociais, mas negou que a montagem o retrava como Jesus: 'Era como médico'.

O papa também fez comentários semelhantes no mês passado, dizendo que Deus rejeitou as orações de líderes com "as mãos cheias de sangue", em declarações amplamente interpretadas como dirigidas ao secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que invocou a linguagem cristã para justificar a guerra com o Irã.

Leão XIV, que está completando quase um ano no comando da Igreja Católica, parece ter endurecido de vez seu discurso após sofrer novas críticas de Trump nas redes sociais. Em tom de provocação, Trump publicou:

"Alguém, por favor, diga ao papa Leão que o Irã matou pelo menos 42.000 manifestantes inocentes e completamente desarmados nos últimos dois meses".