Entrega das moradias dos residenciais Porto Madero II e V é transferida para sexta-feira (17)

Por Secom

Publicada em 16/04/2026 às 10h30

A solenidade de entrega das 592 unidades habitacionais dos residenciais Porto Madero II e Porto Madero V, que contará com a presença do Ministro das Cidades, Antonio Vladimir Moura Lima, teve sua data ajustada. Inicialmente prevista para o dia 16, a cerimônia oficial de entrega das chaves ocorrerá agora nesta sexta-feira (17), em adequação à agenda do ministro, que estará presente na ocasião.

Entrega das chaves do Porto Madero II e V acontece nesta sexta (17), com presença do ministro das Cidades. Mais moradia e dignidade para 592 famílias da zona Leste

A ação representa a conquista da casa própria e o acesso a um direito básico para centenas de famílias da zona Leste da capital. O empreendimento é fruto de uma integração entre o programa Minha Casa, Minha Vida e os esforços conjuntos da Prefeitura de Porto Velho, do Governo de Rondônia e do Governo Federal.

Ao todo, serão entregues 288 unidades no Porto Madero V e 304 unidades no Porto Madero II. Segundo a gestão municipal, a conclusão destas moradias evidencia o avanço na retomada de obras que estavam paralisadas, reforçando o compromisso com resultados concretos na política habitacional da região.

O prefeito Léo Moraes já havia destacado que esse processo de seleção e entrega, que incluiu sorteios e vistorias técnicas rigorosas, é essencial para transformar projetos em realidade e reduzir o déficit habitacional no município.

Serviço:

Evento: Entrega de unidades habitacionais e coletiva de imprensa.

Data: 17 de abril (sexta-feira).

Horário: 10h30.

Local: Avenida Amazonas, 9.370, bairro Socialista.

Sugestão de entrevistados:

Ministro das Cidades, Antonio Vladimir Moura Lima;

Prefeito de Porto Velho, Léo Moraes;

Representantes do Governo de Rondônia e da Caixa Econômica Federal.