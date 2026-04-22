PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (22) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 22/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (22), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas para quase toda a região. Somente a faixa central do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade, e o extremo-sul do estado, onde não deve chover, devem escapar às pancadas de chuva.

As trovoadas tomam quase toda a região, à exceção do extremo-sudeste do Pará e sudeste de Rondônia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, também em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)