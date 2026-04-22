PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (22) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (22), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas para quase toda a região. Somente a faixa central do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade, e o extremo-sul do estado, onde não deve chover, devem escapar às pancadas de chuva.
As trovoadas tomam quase toda a região, à exceção do extremo-sudeste do Pará e sudeste de Rondônia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, também em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!