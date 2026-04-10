PREVISÃO DO TEMPO: Fortes precipitações marcam o Norte nesta sexta-feira (10)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta sexta-feira (10).
No Acre e em Rondônia, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada.
Em Roraima e Amapá, o tempo segue com muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva.
No Amazonas, há pancadas de chuva e trovoadas em Novo Aripuanã, Borba e Apuí.
No Pará, a condição se repete em Altamira, Itaituba e Novo Progresso.
Já no Tocantins, fortes precipitações são esperadas em Natividade, Peixe e Santa Rita do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 33°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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