PREVISÃO DO TEMPO: Fortes precipitações marcam o Norte nesta sexta-feira (10)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 10/04/2026 às 07h50

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta sexta-feira (10).

No Acre e em Rondônia, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada.

Em Roraima e Amapá, o tempo segue com muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva.

No Amazonas, há pancadas de chuva e trovoadas em Novo Aripuanã, Borba e Apuí.

No Pará, a condição se repete em Altamira, Itaituba e Novo Progresso.

Já no Tocantins, fortes precipitações são esperadas em Natividade, Peixe e Santa Rita do Tocantins.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 33°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).