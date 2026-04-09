Presidente do Irã diz que negociações ficarão

Por G1

Publicada em 09/04/2026 às 10h28

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse nesta quinta-feira (9) que os ataques de Israel ao Líbano constituem uma violação ao cessar-fogo entre seu país e os Estados Unidos e que, por isso, podem tornar as negociações "sem sentido".

Em pronunciamento, Pezeshkian afirmou ainda que o Irã "não abandonará o povo libanês" e ameaçou deixar qualquer acordo com os EUA caso a ofensiva israelense continue.

"O novo ataque do regime sionista ao Líbano é uma violação flagrante do acordo inicial de cessar-fogo. Isso é um sinal perigoso de engano e falta de compromisso com os acordos potenciais. A continuação dessas ações tornará as negociações sem sentido. Nossas mãos permanecem no gatilho. O Irã nunca abandonará seus irmãos e irmãs libaneses", declarou.

A declaração do presidente iraniano ocorre um dia depois de Israel fazer o maior ataque ao Líbano desde o início da guerra. Segundo o governo local, mais de 250 pessoas morreram em bombardeios coordenados a diversos pontos do país, onde Israel diz travar uma luta contra o Hezbollah — grupo terrorista libanês financiado pelo Irã.

👉 Um encontro entre negociadores do Irã e dos Estados Unidos está marcado para sexta-feira (10) em Islamabad, no Paquistão, na primeira rodada de tratativas por um acordo definitivo de paz.

Trump vai manter tropas

Nas primeiras horas desta quinta-feira (9), Donald Trump fez uma publicação dizendo que as tropas americanas seguirão no Irã e arredores até que um "verdadeiro acordo" seja negociado.

O presidente dos EUA também renovou suas ameaças: "Se, por qualquer motivo — o que é altamente improvável — isso não acontecer, então 'os ataques vão começar', maiores, melhores e mais intensos do que qualquer um já viu antes".