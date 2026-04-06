Prefeitura resgata cachorro abandonado e retoma tratamento

Por Helen Paiva

Publicada em 06/04/2026 às 12h02

Um caso de abandono animal mobilizou a equipe de proteção da Prefeitura de Porto Velho nesta semana. Um cachorro, conhecido como “Negão”, foi resgatado na zona Leste da capital após ser encontrado debilitado, mesmo já tendo passado por atendimento na Clínica de Bem-Estar Animal.

O animal havia sido levado à unidade na última quinta-feira (26), quando foi diagnosticado com erliquiose (doença do carrapato), sarna e fratura em uma das patas dianteiras. Na ocasião, recebeu prescrição de medicamentos e foi liberado para tratamento domiciliar, etapa necessária antes da realização de cirurgia.

De acordo com a médica veterinária e coordenadora da clínica, Natália Macedo, o cachorro já estava em acompanhamento e aguardava evolução do quadro clínico. No entanto, em nova avaliação, foi constatado que o tratamento não estava sendo realizado conforme orientação, o que contribuiu para o agravamento do estado de saúde.

“Ele já havia passado pela unidade e estava com medicação prescrita. Esse período de cerca de 15 dias era essencial para estabilizar o quadro antes da cirurgia. Sem o tratamento adequado, há riscos que podem comprometer o procedimento”, explicou.

A situação ganhou repercussão na última terça-feira (31), após imagens mostrarem o animal novamente na rua, debilitado. A partir disso, equipes da Coordenadoria de Proteção Animal realizaram o resgate.

Segundo o coordenador da proteção animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), André Oliveira, o atendimento segue um fluxo técnico iniciado a partir de denúncias da população. Ele destacou que, neste caso, não houve acionamento pelos canais oficiais.

“As denúncias são recebidas via WhatsApp, com envio de fotos e vídeos. A equipe vai até o local para verificar a situação e, confirmada a necessidade, acionamos a clínica. Nesse caso, não houve registro formal, mas atuamos após ver um vídeo em rede social”.

O coordenador também reforça que a população não deve realizar resgates por conta própria, especialmente envolvendo animais desconhecidos.

“Além do risco de doenças, a pessoa pode colocar em risco a própria saúde e a de outros animais. O correto é acionar a equipe responsável para que o resgate seja feito com segurança”.

De acordo com o diretor de proteção animal, Yaylley Coelho, os atendimentos seguem critérios técnicos de prioridade.

Yaylley Coelho disse que os atendimentos seguem critérios técnicos de prioridade

“Buscamos atender primeiro os casos mais graves, como atropelamentos ou sofrimento intenso. Nem toda situação é emergência, por isso a equipe faz a verificação antes de agir”.

Ainda segundo o diretor, o caso chamou atenção pela necessidade de intervenção após o retorno do animal às ruas.

“Assim que tomamos conhecimento, a equipe foi ao local e realizou o resgate. O animal precisava retomar o tratamento para, posteriormente, passar pela cirurgia”.

O cachorro permanece sob cuidados da Clínica de Bem-Estar Animal, onde recebe acompanhamento veterinário e medicação para recuperação.

A Prefeitura reforça que casos de maus-tratos ou situações de risco devem ser denunciados pelos canais oficiais da proteção animal, pelo número (69) 98423-4091, com envio de fotos, vídeos e localização.