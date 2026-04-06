Prefeitura realiza eleição dos vereadores mirins nas escolas do município

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 14h43

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na última semana as eleições dos vereadores do Projeto Vereador Mirim, implantado por meio da Lei Municipal nº 4.325/2026, de 26 de fevereiro de 2026.

A iniciativa, executada pela Prefeitura de Jaru, atende à indicação da presidente da Câmara Municipal, vereadora Tatiane da Saúde, e tem como objetivo incentivar a participação dos estudantes na política, promover valores como ética, responsabilidade e democracia, além de aproximar o Poder Legislativo da comunidade escolar e contribuir para a formação de novas lideranças jovens.

Na rede municipal, o projeto é desenvolvido com alunos do 5º ano do ensino fundamental matriculados nas escolas Abrão Rocha, Aldemir Lima Cantanhede, Maria de Lourdes da Silva, Menezio de Victo, D’Jaru-Uaru, José de Souza Silva, Juscelino Kubitschek, Marechal Cordeiro de Farias e Maria Gomes da Costa Gonçalves.

Ao todo, foram eleitos 9 parlamentares mirins titulares e suplentes, escolhidos por meio de eleição direta, com votação entre os próprios colegas, conforme determina a legislação municipal.

O mandato terá duração de um ano letivo, com encontros presenciais na Câmara de Vereadores.

A cerimônia de posse dos eleitos acontecerá ainda neste mês, na Câmara Municipal de Jaru. Na ocasião, também será realizada a eleição da mesa diretora, composta por presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário.

CONFIRA OS ELEITOS EM CADA ESCOLA:

ESCOLA ABRÃO ROCHA

Titular: Geovane Gonçalves Amorim

Suplente: Cecília Gomes Teixeira

ESCOLA ALDEMIR LIMA CANTANHEDE

Titular: Kelryn Nascimento da Silva

Suplente: Thacylla Fernanda Ferreira Ruiz

ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA

Titular: Rubens Gabriel Ferreira Barreto

Suplente: Juan Guilherme Jesus Carvalho

ESCOLA MENEZIO DE VICTO

Titular: Maria Fernanda Batista Duran

Suplente: Nicolas Henrique Ferreira Guimarães

ESCOLA D’JARU-UARU

Titular: Ágata Micaelly Almeida Rosa

Suplente: Adrian Bonadeu de Paula

ESCOLA JOSÉ DE SOUZA SILVA

Titular: Samuel Santana Rodrigues

Suplente: Sara Barbosa Leppaus

ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK

Titular: Maria Izabel Catelane Pereira

Suplente: Isis Antônia Morais Campos

ESCOLA MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS

Titular: Isabelly Massuqueto Sousa

Suplente: Davi Rodrigues Oliveira

ESCOLA MARIA GOMES

Titular: Antônio de Jesus Gonçalves

Suplente: Nathiely Beatriz do Nascimento