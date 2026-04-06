Prefeitura realiza eleição dos vereadores mirins nas escolas do município

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na última semana as eleições dos vereadores do Projeto Vereador Mirim, implantado por meio da Lei Municipal nº 4.325/2026, de 26 de fevereiro de 2026.
A iniciativa, executada pela Prefeitura de Jaru, atende à indicação da presidente da Câmara Municipal, vereadora Tatiane da Saúde, e tem como objetivo incentivar a participação dos estudantes na política, promover valores como ética, responsabilidade e democracia, além de aproximar o Poder Legislativo da comunidade escolar e contribuir para a formação de novas lideranças jovens.
Na rede municipal, o projeto é desenvolvido com alunos do 5º ano do ensino fundamental matriculados nas escolas Abrão Rocha, Aldemir Lima Cantanhede, Maria de Lourdes da Silva, Menezio de Victo, D’Jaru-Uaru, José de Souza Silva, Juscelino Kubitschek, Marechal Cordeiro de Farias e Maria Gomes da Costa Gonçalves.
Ao todo, foram eleitos 9 parlamentares mirins titulares e suplentes, escolhidos por meio de eleição direta, com votação entre os próprios colegas, conforme determina a legislação municipal.
O mandato terá duração de um ano letivo, com encontros presenciais na Câmara de Vereadores.
A cerimônia de posse dos eleitos acontecerá ainda neste mês, na Câmara Municipal de Jaru. Na ocasião, também será realizada a eleição da mesa diretora, composta por presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário.
CONFIRA OS ELEITOS EM CADA ESCOLA:
ESCOLA ABRÃO ROCHA
Titular: Geovane Gonçalves Amorim
Suplente: Cecília Gomes Teixeira
ESCOLA ALDEMIR LIMA CANTANHEDE
Titular: Kelryn Nascimento da Silva
Suplente: Thacylla Fernanda Ferreira Ruiz
ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA
Titular: Rubens Gabriel Ferreira Barreto
Suplente: Juan Guilherme Jesus Carvalho
ESCOLA MENEZIO DE VICTO
Titular: Maria Fernanda Batista Duran
Suplente: Nicolas Henrique Ferreira Guimarães
ESCOLA D’JARU-UARU
Titular: Ágata Micaelly Almeida Rosa
Suplente: Adrian Bonadeu de Paula
ESCOLA JOSÉ DE SOUZA SILVA
Titular: Samuel Santana Rodrigues
Suplente: Sara Barbosa Leppaus
ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK
Titular: Maria Izabel Catelane Pereira
Suplente: Isis Antônia Morais Campos
ESCOLA MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS
Titular: Isabelly Massuqueto Sousa
Suplente: Davi Rodrigues Oliveira
ESCOLA MARIA GOMES
Titular: Antônio de Jesus Gonçalves
Suplente: Nathiely Beatriz do Nascimento
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