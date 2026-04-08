Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 08h44

Vamos conversar sobre o futuro da nossa cidade?

Imagine poder dizer, cara a cara com os gestores públicos, o que você espera de Espigão D'Oeste nos próximos anos. Essa chance existe. E ela tem nome: Audiência Pública da LDO 2027.

Dia 13 de abril, a partir das 9 horas, na Câmara Municipal, vamos debater as prioridades que vão moldar o orçamento do município. É a sua chance de garantir que suas necessidades sejam ouvidas e consideradas.

Venha participar conosco e fazer sua parte.

Deixe um "EU VOU" nos comentários se você pretende participar. Queremos ver essa corrente de cidadania crescer.

Espigão D'Oeste é nossa. A decisão também precisa ser.