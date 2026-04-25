Prefeitura realiza ações voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento rural e da infraestrutura do município

Por Assessoria

Publicada em 25/04/2026 às 09h19

Nesta sexta-feira (24), a Prefeitura de Ariquemes realizou importantes ações voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento rural e da infraestrutura do município.

Foram entregues 50 mil mudas de cacau aos produtores rurais, em parceria com o Instituto Federal de Rondônia, iniciativa que contribui diretamente para o incentivo à produção agrícola, geração de renda e ampliação das oportunidades no campo.

Na mesma ocasião, o município também recebeu um caminhão prancha e um trator agrícola, equipamentos que irão reforçar as atividades produtivas e a melhoria da infraestrutura rural, atendendo às demandas dos produtores e da população.

A Prefeitura destaca e agradece o apoio do senador Confúcio Moura, responsável pela destinação dos recursos que viabilizaram essas importantes conquistas para o município.

A gestão municipal reafirma seu compromisso em promover ações que impulsionem o crescimento sustentável e a qualidade de vida da população de Ariquemes