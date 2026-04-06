Prefeitura de Porto Velho realiza mutirão de limpeza no residencial Porto Madero II

Por Thaís Alves

Publicada em 06/04/2026 às 16h22

Serviços incluem capinagem, roçagem e recolhimento de resíduos, garantindo qualidade de vida e preparando o espaço para futuros moradores

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou um mutirão de limpeza no residencial Porto Madero II, localizado na Rua Humaitá, bairro Socialista, na zona Leste da capital.

O prefeito de Porto Velho Léo Moraes destacou que ações como essa fazem parte de um planejamento contínuo para manter a cidade limpa. “Nosso compromisso é garantir que os espaços públicos estejam em boas condições para a população. Esse trabalho de limpeza é fundamental para oferecer qualidade de vida e também preparar o ambiente para as famílias”.

A ação tem como objetivo garantir mais qualidade de vida, segurança e bem-estar aos futuros moradores do local. Ao todo, quatro equipes do mutirão de limpeza estão atuando simultaneamente no local, o que proporciona mais agilidade e eficiência na execução dos serviços.

As frentes de trabalho foram organizadas de forma estratégica para atender tanto a área interna quanto o entorno do residencial.

Entre os serviços realizados estão capinagem, rastelagem, roçagem, recolhimento de lixo e demais resíduos, além da limpeza de calçadas.

A iniciativa contribui diretamente para a melhoria do aspecto urbano e também para a prevenção de problemas como o acúmulo de sujeira e proliferação de doenças.

O residencial Porto Madero II integra o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, sendo um importante núcleo habitacional da capital. A presença das equipes reforça o compromisso da gestão municipal com a manutenção contínua dos espaços públicos e comunitários.

De acordo com o secretário executivo da Seinfra, Giovanni Marini, a ação demonstra o cuidado da prefeitura com todas as regiões da cidade.

“Estamos intensificando os mutirões de limpeza para atender com mais rapidez as demandas da população.

Nosso objetivo é manter os espaços limpos, organizados e seguros para todos os moradores”.

A Prefeitura de Porto Velho segue com um cronograma permanente de limpeza urbana, atendendo diferentes bairros da capital.

As ações são planejadas conforme as demandas identificadas e visam promover uma cidade mais limpa e bem cuidada para toda a população.