Prefeitura de Porto Velho distribui chocolates e leva alegria a crianças no residencial Morar Melhor

Por Helen Paiva

Publicada em 06/04/2026 às 11h51

Uma tarde marcada por vários sorrisos, muito carinho e simplicidade. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), em parceria com representantes do Bairro, realizou a distribuição de sacolinhas de chocolates para cerca de 250 crianças do residencial Morar Melhor, levando um momento especial de alegria para as famílias da comunidade, que aguardam essas surpresas na Páscoa, com muita expectativa.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a gestão acredita que governar também é estar presente nos momentos simples, que realmente fazem diferença na vida das pessoas. “Ver o sorriso dessas crianças, a alegria das famílias, é o que nos motiva a continuar trabalhando cada vez mais por Porto Velho. Essa ação é um gesto simples, mas cheio de carinho, pensado para levar felicidade e mostrar que a Prefeitura está trabalhando para a população”.

Sem solenidade ou programação formal, a iniciativa teve um caráter leve e próximo da população, priorizando o contato direto e o acolhimento. A proposta foi simples, mas cheia de significado: garantir às crianças um momento de felicidade por meio de um gesto de atenção.

O prefeito esteve presente durante a entrega, acompanhando de perto a distribuição, interagindo com as crianças e participando do momento com fotos e conversas com as famílias.

Prefeitura realizou a distribuição de sacolinhas de chocolates para cerca de 250 crianças do residencial Morar Melhor

A ação também contou com a presença do presidente da Emdur, Bruno Holanda, além da participação de personagens caracterizados de coelhos, que contribuíram para tornar o ambiente ainda mais lúdico e animado para o público infantil.

Segundo o presidente, a Emdur também tem esse papel social de contribuir com ações que impactam positivamente a comunidade. “Participar de um momento como esse, levando alegria para as crianças, reforça nosso compromisso com a população. É gratificante ver de perto a felicidade de cada família e tornar essa data ainda mais especial.”

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover ações que aproximam o poder público da população, valorizando momentos simples que fazem a diferença no dia a dia das comunidades.