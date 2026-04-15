Por Jairo Ardull

Publicada em 15/04/2026 às 08h50

A Prefeitura de Ji-Paraná deu início à parte da instalação da rede de iluminação pública em trecho da RO-135, que liga o perímetro urbano ao Distrito de Nova Londrina. O recurso de R$ 532 mil para a obra é de 2023, quando o atual prefeito, Affonso Cândido (PL), ocupava o cargo de deputado estadual.

“Há três anos, destinei essa emenda para iluminar esse trecho da rodovia estadual para favorecer moradores e estudantes de uma universidade instalada aqui perto, mas infelizmente, a administração passada não executou a obra por perseguição política, mesmo com o dinheiro em caixa e, o mais importante, deixando muitos alunos andando a pé no escuro”, admitiu Affonso Cândido.

De acordo com o prefeito, com a readequação (atualização) de valores, a extensão da rede teve de ser reduzida para 2.100 metros. “Poderíamos ter ido mais adiante se a obra tivesse sido feita no momento certo, quando o dinheiro chegou, quando os custos, há mais de três anos, eram menores”, frisou. Agora, o prazo para execução é de 60 dias.

A empresa vencedora do processo de licitação instala 96 postes de estrutura de aço (com 30 metros de espaço entre eles), utilizando luminárias reguláveis, com lâmpadas de 150w. A rede está sendo implantada na lateral direita da rodovia, no sentido ao Distrito de Nova Londrina. “Conseguimos recuperar o recurso e executar a obra para dar mais segurança aos nossos estudantes”, lembrou.

A Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan) já trabalha em um projeto para iluminar os dois sentidos da pista, seguindo da ponte sobre o rio Urupá até a rotatória do anel viário. “Iniciamos essa obra, e vamos concluir no prazo certo. Este setor da cidadã [3º distrito] tem muitas empresas, condomínios e uma faculdade, e não pode ficar às escuras”, assegurou Affonso Cândido.