Prefeitura de Espigão do Oeste intensifica trabalhos na zona rural

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 14h55

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMADER, segue com equipes em campo realizando importantes serviços de manutenção e recuperação na zona rural do município.

Os trabalhos foram executados no setor Pai Eterno, com ações voltadas à melhoria das condições de tráfego e apoio direto aos produtores rurais. A iniciativa faz parte de um cronograma contínuo que visa atender, de forma planejada e eficiente, todas as regiões do interior.

A gestão municipal reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura e o desenvolvimento rural, garantindo melhores condições de acesso e escoamento da produção. Os serviços seguirão avançando para atender os quatro cantos da zona rural de Espigão do Oeste.