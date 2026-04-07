População do Irã vai às ruas para dar apoio ao regime em meio a ameaças de Trump

Por G1

Publicada em 07/04/2026 às 15h17

Em post mais cedo, presidente dos EUA afirmou que 'uma civilização inteira morrerá esta noite'. Vários iranianos também atenderam convocação feita na TV estatal para formar correntes humanas e proteger as usinas de energia do país.

A população do Irã foi às ruas de Teerã, a capital do país, na noite desta terça-feira (7) em apoio ao governo.

Faltando poucas horas para o prazo final dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que Teerã reabra o Estreito de Ormuz – nesta terça às 21h, no horário de Brasília –, os manifestantes foram às ruas protestar contra as ameaças americanas.

Em post mais cedo, o presidente dos EUA afirmou que "uma civilização inteira morrerá esta noite" ao falar sobre o ultimato que deu ao Irã.

Vários iranianos também atenderam uma convocação feita na TV estatal para formar correntes humanas e proteger as usinas de energia do país.

Imagens divulgadas pelas agências de notícia iranianas no Telegram (veja abaixo) mostram centenas de pessoas na porta da usina termoelétrica de Kazeroon, na província de Fars, no sudoeste do país, segurando bandeiras e cartazes para demonstrar seu apoio ao governo.

Alireza Rahimi, secretário do Conselho Supremo da Juventude e dos Adolescentes, fez a convocação para "todos os jovens, atletas, artistas, estudantes e universitários e seus professores" e justificou:

"As usinas de energia são nossos ativos e capital nacional".

A guerra entrou em um dia decisivo nesta terça. As negociações por um cessar-fogo seguem travadas, após tanto o Irã quanto os EUA rejeitarem o plano apresentado pelo Paquistão.

Mais cedo, nesta terça, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que milhões de iranianos estão "prontos para se sacrificar" pelo país.

"Mais de 14 milhões de iranianos valentes já declararam, até este momento, estar prontos para sacrificar suas vidas em defesa do Irã. Eu também tenho sido, sou e continuarei sendo alguém disposto a dar a vida pelo Irã", afirmou Pezeshkian em publicação no X.

A fala de Pezeshkian é mais um sinal de que o regime iraniano não cederá ao ultimato do presidente dos EUA.

Segundo o presidente, esses 14 milhões representam iranianos que responderam às campanhas da mídia estatal e de mensagens de texto que incentivavam as pessoas a se voluntariarem para lutar. No entanto, a população total do país é de mais de 90 milhões de habitantes.