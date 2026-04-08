Polícia Militar recupera moto roubada e prende e prende autores de roubo

Por PM/RO

Publicada em 08/04/2026 às 08h50

As buscas sem interrupção de equipes da Polícia Militar de Rondônia resultou na detenção de infratores e na recuperação de um veículo menos de 24 horas após um roubo ocorrido em Vilhena. A ação teve início após policiais militares obterem informações que os envolvidos, C. D. da C. L., 19 anos, e H. R. de S. da S., 18 anos, estavam homiziados em uma residência situada no bairro Embratel.

Ao tentarem consertar o pneu de uma das motocicletas em um estabelecimento comercial do bairro, os indivíduos foram cercados e abordados pela Polícia Militar. Com as provas em mãos, incluindo registros audiovisuais que confirmam a autoria, os militares localizaram a motocicleta da vítima, escondida em uma região de mata perto do Museu Casa de Rondon.

A PMRO ressalta que um dos envolvidos, H. R. de S. da S. vulgo “Talibã”, é reincidente e encontrava-se evadido do sistema prisional por rompimento de dispositivo de monitoramento eletrônico. Os autores e os objetos recuperados foram apresentados à Unisp para as providências da autoridade policial.