Polícia Militar frustra furto e recupera três motocicletas

Por PM/RO

Publicada em 04/04/2026 às 08h50

Na madrugada desta sexta-feira, 03, a pronta resposta da Polícia Militar de Rondônia resultou na frustração de uma tentativa de furto e na recuperação de três motocicletas no bairro Green Park, em Ji-Paraná.

A ocorrência teve início após uma mulher acionar a Central de Operações (CIOP), relatando ter sido despertada por barulhos suspeitos e, logo em seguida, pela interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Em estado de apreensão, e percebendo ruídos semelhantes à quebra de objetos e movimentações no exterior do imóvel, a solicitante se abrigou no banheiro juntamente com sua criança de poucos meses de idade, de onde acionou a Polícia Militar.

Diante da gravidade da situação, uma guarnição de radiopatrulha deslocou-se imediatamente ao local, constatando, ao chegar, que o portão da residência encontrava-se arrombado e entreaberto, evidenciando a invasão do imóvel. De forma técnica e cautelosa, os policiais realizaram varredura no local, garantindo a segurança da vítima.

Durante as diligências, um dos militares avançou até a esquina da residência, onde localizou três motocicletas abandonadas na via, sendo uma HONDA CG 125 FAN, uma HONDA BIZ 125 e uma HONDA CG 125 TITAN. Na sequência, foram visualizados três indivíduos a aproximadamente 400 metros, que, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga em direção a uma área de mata, não sendo possível realizar a abordagem naquele momento.

Posteriormente, foi confirmado que os veículos pertenciam ao proprietário do imóvel e haviam sido subtraídos do interior da residência, caracterizando a tentativa de furto. A ação criminosa, no entanto, foi frustrada em razão da rápida intervenção da Polícia Militar, que impediu a consumação do delito e garantiu a restituição dos bens à vítima.

A atuação ágil e eficiente da guarnição evidencia o comprometimento da Polícia Militar de Rondônia com a preservação da ordem pública, a proteção do patrimônio e a pronta resposta às ocorrências, reforçando a sensação de segurança da comunidade.