Polícia Civil prende homem condenado a mais de 20 anos por estupro de vulnerável

Por PC/RO

Publicada em 07/04/2026 às 08h40

A Polícia Civil de Rondônia cumpriu, nesta segunda-feira (6), o mandado de prisão definitiva contra um homem identificado pelas iniciais J.M.M. A ação ocorreu por meio da 1ª Delegacia de Costa Marques, após o indivíduo ser condenado pela Justiça.

O infrator recebeu uma pena superior a 20 anos de reclusão em regime fechado. A condenação baseia-se no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável. Durante a fase de investigação, ficou comprovado que ele praticou atos graves de exploração sexual contra menores, o que fundamentou a decisão judicial.

A prisão faz parte do trabalho contínuo da instituição no combate a crimes contra a dignidade sexual. Com essa captura, a Polícia Civil garante que criminosos condenados cumpram suas penas, retirando-os do convívio social e trazendo mais segurança à comunidade.

Após ser localizado, o homem passou por exames de praxe e foi encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece agora à disposição da Justiça para o cumprimento imediato da sentença determinada pelo juiz.

A Polícia Civil reforça que a ajuda da população é essencial para tirar criminosos das ruas. Qualquer informação sobre crimes pode ser repassada pelo telefone 197. A denúncia é gratuita, anônima e o sigilo das informações é garantido.